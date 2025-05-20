Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı

Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı
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Konya'da süt sağmak için ahıra giren 59 yaşındaki Nurettin Ünaler, elektrik kaçağından akıma kapılıp feci şekilde can verdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler'in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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