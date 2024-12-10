Süt Fabrikasındaki Kazada Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasındaki kazada yaralanan Sebahattin Çorapçı, 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

Olay, Akhisar ilçesinde 4 Aralık'ta meydana geldi. Gönenli Süt Fabrikasında süt tankerinin patlaması sonucu 5 işçi yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Sebahattin Çorapçı (27), 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Evli ve bir çocuk babası Çorapçı'nın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Acı kayıp, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sebahattin Çorapçı'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Meydana gelen iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - MANİSA