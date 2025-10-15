Haberler

Susuz'da Okul Servis Sürücülerine Güvenli Taşımacılık Eğitimi

Susuz'da Okul Servis Sürücülerine Güvenli Taşımacılık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde, okul servis sürücülerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde trafik kuralları ve güvenli sürüş konuları ele alındı. Kaymakam Muhammet Emin Tutal'ın başkanlığında gerçekleşen eğitimde, sürücülere öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Susuz'da okul servis sürücülerine yönelik trafik kuralları, öğrenci taşımacılığı ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Muhammet Emin Tutal başkanlığında ilçe okul servislerini kullanan sürücülere yönelik eğitim düzenlendi.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, okul servis sürücülerine öğrencilerin güvenli şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde ayrıca, hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, araç bakımının önemi ve öğrenci indirip bindirme kuralları gibi konular üzerinde duruldu. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, öğrenci taşımacılığında güvenliğin en üst düzeyde tutulmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Kaymakam Tutal, servis sürücülerinin sıkıntı ve sorunlarını da dinledi.

Eğitim sonunda sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Susuz'da okul servislerine yönelik denetimlerin de eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdürüldüğü bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.