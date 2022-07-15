Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi BALIKESİR - Balıkesir- Susurluk yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın sonrası araç hurdaya döndü. Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk girişi yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç kullanılamaz hale geldi. Motordaki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - 3. Sayfa Susurluk Tragger 3. Sayfa Haberler

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