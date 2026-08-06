Haberler

Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı

Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesi Dereköy Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BPR 266 plakalı otomobilin sürücüsü S.İ., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü S.İ., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir bomba daha
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti