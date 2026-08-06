Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesi Dereköy Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BPR 266 plakalı otomobilin sürücüsü S.İ., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü S.İ., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı