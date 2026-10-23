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Susurluk'ta kömür yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü, çekici zarar görmedi

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Susurluk'ta kömür yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü, çekici zarar görmedi Haber Videosunu İzle
Susurluk'ta kömür yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü, çekici zarar görmedi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyreden kömür yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırması çekicinin zarar görmesini önlerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse ve kömür yükü hasar gördü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırması, yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.17 sıralarında gelen ihbar üzerine Karesi Grup Amirliği'nden 2 araç ve 5 personel olay yerine sevk edildi. 22 LU 530 plakalı dorsede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında sürücünün 22 LN 002 plakalı çekiciyi dorseden ayırması sayesinde çekici zarar görmedi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse ve içerisindeki kömür yükünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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