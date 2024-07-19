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Susurluk'ta araç kazası sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir aracın kaza yapması sonrasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve araç ile hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Susurluk'ta araç kazası orman yangınına dönüştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir aracın kaza yapması sonrasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve araç ile hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Susurluk'a bağlı Ömerköy Mahallesi'nde bir araç kazası sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Ormanlık alanda yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında; 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 4 helikopter, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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