Susurluk-Bandırma otoyolunda trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kuşcenneti kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk-Bandırma otoyolu üzerinde Bandırma istikametine doğru seyir halinde olan ve Kuşcenneti kavşağında 35 AKU 718 plakalı aracın sürücüsü Metin Genç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu, takla adan araçta sürücü Metin Genç araç içerisinde bulunan Merve Genç ve Abdürrahim Taha Genç yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - BALIKESİR