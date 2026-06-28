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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu önünde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 58 AFT 206 plakalı otomobil, seyir halindeyken önünde park halinde bulunan S.E.A. yönetimindeki 58 AHN 507 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 58 AFT 206 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek, E.A. idaresindeki 40 ABN 940 plakalı araca çarptığı öğrenildi. Kazada, 58 AFT 206 plakalı araç sürücüsü M.E.D. ile aynı araçta bulunan Y.E.T., E.Y. ve M.A. ile 40 ABN 940 plakalı araç sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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