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Sivas'ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. 65 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Bostancık köyü arazisinde meydana geldi. A.A. (65) yönetimindeki 58 SD 871 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olması nedeniyle Sivas'a sevk edilen A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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