Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star'dan elenen isim ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in 24 Mart 2025 tarihli son bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın sonunda kadınlar haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazandı. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Sedat, Batuhan Gökgöz, Doğuş ve İsmail Balaban olmuştu.

ELEME DÜELLOSUNDA BÜYÜK KAPIŞMA!

İlk düello etabında Sedat ve Batuhan rakiplerini geride bırakarak potadan çıkmayı başardı. Final mücadelesinde ise İsmail Balaban ve Doğuş, Survivor'da kalmak için kozlarını paylaştı. Oyunun başında halka atışını tercih eden İsmail Balaban, kritik anlarda rakibine üstünlük sağlayarak 5-3'lük skorla galip geldi.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Survivor'dan elenen Doğuş Dicle veda konuşmasında; ''İnşallah konuşurken ağlamam. Üzgünüm, daha fazla kalmak isterdim. Ama kader kısmet burası. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bırakmadım, pes etmedim. İsmail daha iyi bir rakip çıktı ve beni yendi. Eline sağlık. Burada geçirdiğim her gün güzel ve keyifliydi. Tecrübe doluydu. Bir sürü tecrübeler edindim, arkadaşlar edindim. Güzel anılar biriktirdim. Bu ailenin de bir üyesi olduğumu düşünüyorum artık. Bir kusurum olduysa affedin. Sevdiklerime kavuşacağım ama burayı da özleyeceğim '' ifadelerini kullandı.