Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı
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Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürüye yaklaşan kurdu köpeğin kovalama anını vatandaş görüntüledi.
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürüye yaklaşan kurdu köpeğin kovalama anını vatandaş görüntüledi.
Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Aşağıkamışlı Köyünde çoban köpeği sürüye yaklaşan bir kurt fark etti. Köpek ile kurt arasında yaşanan kovalama anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa