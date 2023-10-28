Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürüye yaklaşan kurdu köpeğin kovalama anını vatandaş görüntüledi.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Aşağıkamışlı Köyünde çoban köpeği sürüye yaklaşan bir kurt fark etti. Köpek ile kurt arasında yaşanan kovalama anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.