Sürüklenen bottaki 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3'ü çocuk, 7 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı