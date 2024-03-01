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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi ve kontrolünden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen tır, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, D-650 Karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü R.B. (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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