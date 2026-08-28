Aksaray'da Servis Minibüsü Kazası: 6 Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlık geçirdiği servis minibüsü kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlar ve reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayinden şehir merkezine işçi taşıyan Rüstem K. (41) idaresindeki 68 S 0096 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjdeki reklam tabelasıyla iki ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü ve yolcu konumundaki işçilerden Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden trafik polisleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi refüjde yaptı. Sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı