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Sürücü Kavşakta Çarpmanın Ardından Yaşlı Şoförün Elini Öptü

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir sürücü kavşakta aracına arkadan çarpan yaşça büyük olan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve kimsenin yaralanmadığı kaza dikkat çekti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen 06 BRB 741 plakalı otomobil arakadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobil şoförünün kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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