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Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden sağlık ekipleri ölenlerin kimliklerini belirledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı 27 BB 296 plakalı otomobil Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Vali Şıldak olay yerinde inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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