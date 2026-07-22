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Yerdeki yaralıları gören yakınları sinir krizi geçirdi

Yerdeki yaralıları gören yakınları sinir krizi geçirdi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde D-400 kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden yaralıların yakınları, yerdeki yaralıları görünce sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan D-400 kara yolunun 14'üncü kilometresinde yaşandı. Salih T.'nin kullandığı 63 PS 266 plakalı otomobil, İsmail B.'nin kullandığı 27 YC 883 plakalı traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Salih T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah T. ile traktör sürücüsü İsmail B. ve traktörün üzerindeki Erol B. yaralandı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, yaralıların yakınları da kaza yerine gelerek, yaralıları görüp kendilerini yere atarak sinir krizi geçirdi. Ambulansın kapısına da tutunan yaralıların yakınlarını çevredeki vatandaşlar engellemeye çalıştı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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