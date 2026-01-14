Haberler

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan B.'nin (40) kullandığı 63 S 0913 plakalı minibüs, Derviş Ş.'nin (68) kullandığı 63 AAB 672 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç da yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Tuğba Y. (30), E.Y. (8), R.M.Y. (4), E.Z.Y. (3), A.B.K. (6), M.M.Ç. (8) ile otomobil sürücüsü Derviş Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

