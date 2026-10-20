Suruç'ta hırsızlık, silahla yağma suçundan 36 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs tutuklandı

Suruç'ta hırsızlık, silahla yağma suçundan 36 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç'ta hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltınsa alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı