Suruç'ta hırsızlık, silahla yağma suçundan 36 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltınsa alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı