Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş

İlçedeki denetimlere zaman zaman bizzat katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, son olarak Suriyelilere ait bir işletmede yaşadıklarıyla adından söz ettirdi.

"RUHSATIN VAR MI?"

Denetim esnasında dükkanı işleten şahsa "Her şeyi satıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ruhsatın var mı?" sorusunu yönelten Başkan Bahahır, "Hayır yok" cevabını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"BAK KAPATIRLAR AMA"

Daha sonra Suriyeli esnafa başvuru yaparak ruhsat alması gerektiğini ifade eden Başkan Bahadır, "Bak kapatırlar ama. En kısa zamanda ruhsat işini çöz tamam mı?" diyerek dükkandan ayrıldı.