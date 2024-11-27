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Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş

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İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Suriyelilerin işlettiği dükkana girdi. Başkan Bahadır, dükkanı işleten şahsa "Her şeyi satıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ruhsatın var mı?" sorusunu yöneltti. Dükkan sahibi "Hayır yok" cevabını verince Başkan Bahadır kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İlçedeki denetimlere zaman zaman bizzat katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, son olarak Suriyelilere ait bir işletmede yaşadıklarıyla adından söz ettirdi.

"RUHSATIN VAR MI?"

Denetim esnasında dükkanı işleten şahsa "Her şeyi satıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ruhsatın var mı?" sorusunu yönelten Başkan Bahahır, "Hayır yok" cevabını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"BAK KAPATIRLAR AMA"

Daha sonra Suriyeli esnafa başvuru yaparak ruhsat alması gerektiğini ifade eden Başkan Bahadır, "Bak kapatırlar ama. En kısa zamanda ruhsat işini çöz tamam mı?" diyerek dükkandan ayrıldı.

Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Tam bi rezillik. Kendi vatandaşın olsa devlet daireleri arasında dört dolandırırsınız

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Nedem hemen islem yapilmiyor? Kacak isyeri calistirip vergi kaciriliyor.

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Haber YorumlarıMengele:

Ruhsat ne ise yarar baskan surilelire ruhsat gerekmez

Yorum Beğen268
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamları ülkeye sok beleşten besle dükkan açmasına göz yum şimdi mahsustan bilmiyormuş gibi ruhsat sor hiç bir egemen ülke ülkesinde yabancılara bu kadar yüz vermez hizmette sınır yok ama yalnız yabancılara yaparsa ak parti yapar

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Haber YorumlarıYILDIZ:

Emin ol onları görmezden gelirler, biz olsak açmaya izin bile vermezler

Yorum Beğen241
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Haber YorumlarıGülümsemelisin Hayata:

Biz olsaydık hemen kapatirlardi üstüne bı de para cezası... Hayrlı işler...

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Haber YorumlarıMurat Kara:

gariban tqblacı isportaci olsa helede Türk olsa el konur kapatırlar sürebilir bu ülkeye bedelli ödedi sehitmi verdi ne verdide bu kadar seviyorlar

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Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

Her kim olursa olsun böyle durumkarda hic bir zaman göz yaşına bakmayacaksın kanuni yasalara uymak zorundadır bu tür davranışı hic bir belediye başkanından kesinlikle beklemezdim üstelik birde kendi vatansaşımız degilmiş

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Haber YorumlarıMETİN ARSLAN:

ruhsatı geç adamların yazarkasa si bile yok

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Haber YorumlarıBörü 24:

Küçükçekmece Belediyesi de aynı durumda, denetleyen yok ki, umurun da değil Belediye Başkanının ve çalışanlarının...

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