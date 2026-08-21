Hatay'da sınırda 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Suriye sınırında traktör römorkunda yapılan kontrollerde gizli bölmede saklanan 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğal yaşam alanına bırakılırken şahsa 19 milyon 871 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, 20 Ağustos tarihinde Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırında yaşandı. Jandarma ekiplerinin C.S. isimli şahsın kullandığı traktör ve römorkta yapılan kontrolde, gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka kuşu bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu.

Olayla ilgili kuşları Suriye'ye geçirmek isteyen C.S. isimli şahsa 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı. El konulan saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı