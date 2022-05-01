Suriye sınırındaki mültecilerin çadırlarını sel suları bastı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağmurun ardından Suriyeli mültecilerin çadırlarını su bastı. Gece saatlerinde yaşanan su baskını nedeniyle eşyalarını bırakıp çadırlarını terk eden Suriyeliler, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yağmur, birçok bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Su baskınları sınır bölgesindeki çadırlarda kalan Suriyeli aileleri de etkiledi. Akçakale ilçesinde mültecilere ait 30 çadırı dün gece su basınca aralarında yaşlı ve çocukların da olduğu 200 kişi geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Adeta göle dönen alandaki çadırlarını ve içerisindeki eşyalarını bırakmak zorunda kalan Suriyeliler, geceyi buldukları kapalı alanlarda geçirdi. Sabah saatlerinde çadırlarının bulunduğu alana geri dönen Suriyeli aileler, suyun zarar vermediği eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Bölgeye giden Fecir İnsani Yardım Derneği üyeleri de mağdur ailelere yardım etmeye çalıştı. Ailelere yemek ve giysi ile battaniye götüren dernek yetkilileri, eşyalarını çadırlardan çıkartmalarına yardım etti.