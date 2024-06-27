Suriye Sınırında İnsan Kaçakçılığı Yaptığı Öne Sürülen General Tutuklandı

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi. Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA