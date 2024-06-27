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Suriye Sınırında İnsan Kaçakçılığı Yaptığı Öne Sürülen General Tutuklandı

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Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya gönderildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi. Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Ankara Suriye Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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