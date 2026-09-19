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Suriye Savunma Bakanlığı Deyrizor'daki mühimmat deposunda 11 askerin öldüğünü duyurdu

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Suriye Savunma Bakanlığı Deyrizor'daki mühimmat deposunda 11 askerin öldüğünü duyurdu
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Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor'un Ayaş bölgesindeki mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamada 11 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Askerler için bugün Deyrizor Ulusal Hastanesi'nde resmi tören düzenlendi; patlamanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Suriye'nin Deyrizor vilayetindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 11 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye'nin Deyrizor vilayetine bağlı Ayaş bölgesindeki mühimmat deposunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Askerler için bugün Deyrizor Ulusal Hastanesi'nde resmi tören düzenlendi. Törene, Suriye Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey komutanlar, mülki idare amirleri, askeri yetkililer ve bölge halkı katıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Eylül ayının başlarında İdlib vilayetindeki Sarmada yakınlarında silah ve savaş kalıntılarını toplamak için kullanılan bir tesiste meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetmişti. Şam kırsalındaki El-Dumayr yakınlarında bir mühimmat deposunda bir patlama daha meydana geldmiş, ancak can kaybı yaşanmamıştı.

Irak sınırında bulunan ve Fırat Nehri'nin ikiye böldüğü Deyrizor, Suriye'deki çatışma yıllarında önemli bir savaş alanıydı ve savaşta kalan silahlar ve patlamamış mühimmatın oluşturduğu risklerin yanı sıra güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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