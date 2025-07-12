Suriye'nin Lazkiye İlinde Orman Yangınları Büyüyor: 15 Bin Hektar Alan Kül Oldu

Suriye'nin Lazkiye İlinde Orman Yangınları Büyüyor: 15 Bin Hektar Alan Kül Oldu
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Suriye'nin Lazkiye ilinde 10 gündür süren orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yangınlara müdahaleler devam ediyor, ancak şiddetli rüzgar ve eski mühimmatın patlaması yangınların yayılmasına neden oluyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde 10 gündür devam eden orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlere müdahale sürüyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin farklı noktalarında çıkan orman yangınları söndürülemiyor. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen Lazkiye kırsalındaki yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, iç savaş döneminden kalan mühimmatın da patlayarak yeni yangınlara yol açtığını belirtti. Salih, alevlerin 15 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiğini aktardı. Salih, söndürme çalışmalarının Suriye Sivil Savunma ve itfaiye teşkilatlarından 150'den fazla ekibin yanı sıra bakanlık ve gönüllü ekipler, Türkiye ve Ürdün'den yangın söndürme ekipleri, 300 itfaiye aracı, onlarca lojistik destek aracı ve ağır iş makineleriyle sürdüğünü vurguladı. Salih ayrıca Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan 16 uçağın havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. - LAZKİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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