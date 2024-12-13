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Suriye Milli Ordusu, Ayn el Arap'ı Hedefliyor

Suriye Milli Ordusu, Ayn el Arap'ı Hedefliyor
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Münbiç'i PKK/YPG terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu, yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu açıkladı. Ebu Baha El Şami, terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını belirtti.

Münbiç'i PKK/ Ypg terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu askerleri, yeni hedeflerinin Ayn el Arap olduğunu söyledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için operasyonlarını sürdürüyor. Karargahta dinlendikten sonra çatışma bölgesine gitmek için hazırlık yapan SMO askerleri, terör örgütünü Münbiç'ten tamamen temizledikten sonra yeni hedeflerinin Ayn el Arap ( Kobani ) olduğunu söyledi.

PKK/YPG terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını söyleyen Ebu Baha El Şami, "Biz Münbiç'ten çıktıktan sonra Kobani, Rakka, Haseki'ye gideceğiz. Suriye'de Pkk'nın ismi kalmayacak. Münbiç'teki herkes biz geldikten sonra çok sevindi. Herkes çok memnun kaldı. Münbiç çok güzel bir yer. Biz hepimiz biriz ve buraları yakıp yıkan PKK ve Esad'dır" diye konuştu. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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