Suriye kıyılarında göçmen botu faciası: 34 ölü
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Suriye'nin Tartus kenti kıyılarında bulunan botta 34 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 14 kişinin kurtarıldığı botun, Kuzey Lübnan'dan günler önce ayrıldığı öğrenildi.
Suriye'nin liman kenti Tartus kıyılarında göçmen botu bulundu. Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli tarafından yapılan açıklamada, botta 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
14 KİŞİ KURTARILDI
Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını ve hayatta kalanların Kuzey Lübnan'daki Minyeh köyünden günler önce ayrılarak yola çıktıklarını söylediklerini belirtti. Botta, birkaç ülkeden göçmenlerin bulunduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının şiddetli rüzgar ve zorlu deniz şartlarında devam ettiği aktarıldı.
NİSAN AYINDA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Nisan ayında Tripoli kenti yakınlarında batan göçmen botunda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi kurtarılmış ve 30 kişi de resmi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.