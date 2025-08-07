"Suriye - Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke" Sessiz Çığlıklara Kulak Veriyor

'Suriye - Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke' Sessiz Çığlıklara Kulak Veriyor
Gazeteci ve aktivist Aynur Ulutaş Karabulut, on yılı aşkın süredir sahada edindiği izlenim ve tanıklıklarıyla, savaşın gölgesinde yaşamaya çalışan bir halkın unutulmuş hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor. "Suriye – Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke", İz Bırakan Kalemler Yayınları etiketiyle Ağustos 2025'te okurlarla buluştu.

Bu eser, sadece bir savaşın kroniği değil; aynı zamanda bir halkın belleği, direnişi ve umudunun izini süren derinlikli bir araştırma ve inceleme kitabı. 256 sayfalık bu çalışmada, yıkılmış sokaklarda oynayan çocuklardan bombalanmış okullarda ders vermeye çalışan öğretmenlere, sessizliğe sarılı bebeklerden susmayan kadınlara kadar birçok çarpıcı insan hikâyesi yer alıyor.

"Bu bir savaş kitabı değil…" diyerek yola çıkan Karabulut, Suriye'de yaşanan acıları rakamlardan ve manşetlerden çıkarıp, gerçek insan yüzleriyle anlatıyor. Her satırında sahici bir tanıklık, her hikâyesinde dokunaklı bir gerçek yatıyor. Suriye'nin yalnızca yıkım ve çatışmayla değil, aynı zamanda kültürü, sanatı, gündelik hayatı ve dayanma gücüyle de anılması gerektiğini vurguluyor.

"Unutulan her hikâye, bir kez daha ölür…"

Kitabın tanıtımında yer alan bu güçlü ifade, eserin amacını özetliyor: Hatırlamak için, unutmamak için, direnmek için yazıldı.

"Suriye – Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke", savaşın gölgesinde insan kalabilenleri görmek isteyen her okuyucunun kitaplığında yer alması gereken bir kitap olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa
