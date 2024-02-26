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Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı

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Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yakalandı. Yakalanan terörist askeri cezaevine gönderildi.

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bilgileri doğrultusunda yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist Cudi kod adlı Hüda El Tuma, MİT'in istihbaratı sonucu yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Kadın terörist, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.

Hüda El Tuma adlı teröristin, 2019 yılında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye katıldığı, Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldığı, Haseke'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Barış Pınarı Harekatı Türkiye Suriye PKK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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