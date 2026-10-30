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Suriye'deki sellerde can kaybı 7'ye yükseldi, boğulan çocuk sayısı 5 oldu

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Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, ülkede etkili olan sellerde can kaybının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Sel sularına kapılan 5 çocuğun boğulduğu, 1 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği ve ekiplerin 60 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, ülkede meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Suriye'nin Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 7'ye yükseldi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak boğulan çocukların sayısının 5'e yükseldiği, 1 kişinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yedinci kişinin ölümüne ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Sellerin özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde etkili olduğu, Halep'in bazı kesimlerinde de altyapıda hasara yol açtığı belirtildi. Çok sayıda yolun kapanmasına neden olan seller nedeniyle bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinin fırtınanın başlamasından bu yana 550'den fazla acil müdahale operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Ekiplerin sel sularında mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığı ve 900'den fazla yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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