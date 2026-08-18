Baniyas Termik Santrali'nde Patlama: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Baniyas şehrindeki bir termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Baniyas kentindeki bir termik santralde bulunan hidrojen tankında patlama meydana geldi. Suriye Elektrik Şirketinden Alaa Sawda yaptığı açıklamada, "Baniyas termik santralindeki patlama, hidrojen tankında yapılan bakım çalışmaları sırasında meydana geldi ve tankın şamandıra vanasının değiştirilmesi esnasında gerçekleşti, 3 işçi hayatını kaybetti. İtasyon faaliyetlerine devam ediyor ve patlamadan etkilenmedi" ifadelerini kullandı.

Tartus'un batısında yer alan Baniyas termik santrali, Suriye'nin en önemli elektrik tesislerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı