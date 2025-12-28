Suriye'de şiddet olaylarının yaşandığı Tartus ve Lazkiye'ye ordu birlikleri gönderildi

Suriye'nin sahil şeridinde yer alan Tartus ve Lazkiye'deki şiddet olaylarının ardından ordu birlikleri kent merkezlerine gönderildi.

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri olayları bastırmak için kent merkezlerine girdi. Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere şiddet oalylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. - LAZKİYE