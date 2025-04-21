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Suriye'de DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Suriye'de DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
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Suriye'de DEAŞ terör örgütüne katıldığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si, Konya, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye'de geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alarak örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si, 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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