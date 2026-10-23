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Suriye'de binlerce kişi İsrail'in son bir ayda 280 ihlalini protesto etti

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OHCHR, son bir ayda Suriye'de yaklaşık 280 İsrail ihlali kaydetti. Bunun ardından Dera, Kuneytra ve Şam kırsalında protesto eden binlerce Suriyeli, saldırıların durdurulmasını ve alıkonulanların serbest bırakılmasını istedi.

Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra ve Şam kırsalında İsrail'in saldırı ve kara ihlallerine tepki gösteren binlerce Suriyeli, ülke genelinde düzenlenen protestolarda saldırıların durdurulmasını ve alıkonulan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) son bir ayda Suriye topraklarında yaklaşık 280 İsrail ihlali kaydettiğini bildirmesinin ardından ülke genelinde protestolar düzenlendi. Suriyeliler, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalında İsrail'in gerçekleştirdiği kara ihlalleri ve hava saldırılarının sona erdirilmesini, alıkonulan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

"İşgal hapishanelerinde 47 kişi zorla kaybedildi, uluslararası toplum nerede"

Başkent Şam'ın Mezze semtindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını kınayarak alıkonulan kişilerin akıbetinin açıklanmasını istedi. Göstericiler, "Kuneytra esirlerimizi geri istiyoruz", "İsrail saldırılarını durdurun" ve "İşgal hapishanelerinde 47 kişi zorla kaybedildi, uluslararası toplum nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.

Humus, Dera, Rakka, Haseke, İdlib ve Hama vilayetlerinde düzenlenen gösterilerde ise Suriye'nin güneyindeki toprak ihlallerinin sona erdirilmesi ve bölgenin korunması çağrısı yapıldı. Göstericiler, İsrail'in saldırı ve ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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