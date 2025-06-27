Şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden hamile kadının ailesi cinayet iddiasında bulundu

Gaziantep'te 3'üncü kattaki evinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan, son yolculuğuna uğurlandı. 2 aylık hamile kadının düşme anına ait yeni görüntüler de ortaya çıkarken acılı ailesi ve avukatlar olayın şüpheli olduğunu ve araştırılmasını istediklerini söyledi.

Olay, dün sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1 buçuk yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3'üncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Acılı aile ve avukatlardan cinayet iddiası

2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemler ve Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan kadının ailesi ve avukatları ise olayın şüpheli olduğunu ifade ederek cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi.

Anne ve kardeşten olayın tüm yönleriyle araştırılması çağrısı

Kızının sürekli şiddet gördüğünü ifade eden anne Muazzez Akbaş, Emel Akbaş Bayhan'ın intihar edebilecek biri olmadığını ve olayın her yönüyle araştırılmasını talep etti. Anne Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası sürekli kumar oynuyordu. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Defalarca dövüş kavga oldu. Bu tartışmalar kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Evlenmeden önce hiçbir sıkıntısı yoktu. Hamileyim demiş çocuğu doğurmak istememiş imza istemiş ve vermemiş. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Gözaltına alınmış ancak adalete güvenim tamdır. Tutuklanmasını istiyorum. Tek sıkıntım o gezerse dışarıda ben yaşayamam" dedi.

"Biz bunun intihar olduğunu asla düşünmüyoruz"

Hayatını kaybeden kadının kardeşi Ömer Akbaş ise olayın net olarak ortaya çıkması için gereken her şeyi yapacaklarını ve ablasının intihar etmediğini belirtti. Ömer Akbaş, "Eşi sürekli kumar oynuyordu. Evde hiç huzuru yoktu. Ayın 1-2 haftası hep huzursuz olduğu için anneme geliyordu geri gidiyordu. Hiçbir şekilde huzurlu evlilik yaşamadı. Son dönemde de hamile olduğu için aldırmak istemiş bu yüzden tartışma çıkmış. Karşı taraf imza vermemiş çocuğu aldırmak için. Biz bunun intihar olduğunu asla düşünmüyoruz. Savcılığın da kadın cinayet şüphesi olmasına rağmen şahsı hemen serbest bırakmasına da anlam veremiyoruz. Daha ayrıntılı ve detaylı araştırma yapılmasını talep ediyorum. Adalete olan güvenimiz tamdır. Savcılar hakimler gereğini yapacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var"

Acılı ailenin avukatları İsmet Tiryaki ise "Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var. Kimseyi direkt suçlu ilan edemeyiz ancak bu şüpheleri aydınlatıp takibini yapmamız lazım. Maktulün daha önce de şüpheliye karşı adli ve idari makamlara müracaatları var. Darp edildiği ve tehdit edildiğine dair. Bu müracaatlar da kurumlarda kayıt altındadır. Maktulün ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi dikkat çekici. Normalde intihar eden birisi ayaklarının üzerine düşmesi refleks göstermesi gerekiyor. Direnç göstermesi gerekiyor. Hareketsizce yere düşme şekli şüphelidir. Bu şüpheyi aydınlatacağız. Tüm görüntüler de kamera kayıtları ile mevcuttur" şeklinde konuştu.

Düşme anına ait en net görüntü ortaya çıktı

Öte yandan, Emel Akbaş Bayhan'ın düşme anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3. kattaki pencerede yaşanan hareketliliğin hemen ardından Emel Akbaş Bayhan'ın aşağı düşme anları yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP