Sünnet korkusundan ağaca çıkan Mehmet, mücadeleyi kaybetti! Kaptıkları gibi hastaneye götürdüler - Haberler

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Sünnet korkusundan ağaca çıkan Mehmet, mücadeleyi kaybetti! Kaptıkları gibi hastaneye götürdüler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'un Oltu ilçesinde toplu sünnet töreninde 300 çocuk sünnet edildi. Sünnetten korkup kaçan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş ise törene damga vurdu. Tören alanındaki bir ağaca tırman Bekteş, babası ve yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi.

Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölene 300 çocuk ve aileleriyle birlikte Oltu Bediye Başkanı Necmettin Taşçı ve OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı. Çocukların sünnet kıyafetlerinin ve tüm hastane masraflarını karşılayan Taşçı ve Sağlam, ilçedeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çeşitli etkinlikler ve çalan müzik eşliğinde güle oynaya sünnet olan çocuklar İlçe Belediye Başkanı Dernekler Federasyonu Başkanına teşekkür etti.

Sünnet korkusundan ağaca çıkan Mehmet, mücadeleyi kaybetti! Kaptıkları gibi hastaneye götürdüler

SÜNNET OLMAKTAN KORKUNCA AĞAÇA ÇIKTI

Sünnetten korkup kaçan Mehmet Bekteş ise tören alanındaki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyen Bekteş'i aşağı inmesi için babası Necati Bektaş ve yakınları güçlükle ikna etti. "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" diyen Bekteş hastaneye götürülerek akranları gibi sünnet oldu.

Sünnet korkusundan ağaca çıkan Mehmet, mücadeleyi kaybetti! Kaptıkları gibi hastaneye götürdüler

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Erzurum Çocuk 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

manYAK :

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Hey DJ:

Aşağıdaki adam da, çocuğu ağaçtan indirmek yerine ağaca çıkarmaya çalışıyor gibi görünüyor.

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