Sungurlu'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev alarak yanarken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolu Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.K. idaresindeki 06 BJK 492 plakalı otomobil ile B.S.C. yönetimindeki 09 AH 005 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 AH 005 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 06 BJK 492 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve B.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, yanan aracın sürücüsü B.S.C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM