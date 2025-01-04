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Suluova'da Traktör Şarampole Devirdi: Sürücü Yaralandı

Suluova'da Traktör Şarampole Devirdi: Sürücü Yaralandı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ali Kaan Öztürk yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde römorkuyla seyir halindeki traktör, şarampole devrilerek paramparça oldu. Yaralanan sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kayadüzü köyü mevkisi yakınlarında, demir malzeme yüklü 05 ADF 327 plakalı Tümosan marka traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Kaan Öztürk yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Suluova itfaiyesi, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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