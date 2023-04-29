Sultanhisar'da 19 yıl sonra çözülen cinayet: Baba katili oğlu tutuklandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2004 yılında kuyuya düşerek ölen Ahmet Hamdi Alasağ'ın katilinin oğlu Yılgör Alasağ olduğu 19 yıl sonra özel ekip tarafından çözüldü. Alasağ, babası tarafından dövüldüğünü ve tekme atmak üzereyken babasının kuyuya düştüğünü itiraf etti. Cinayet Büro ekipleri 2 yılda 6. faali meçhul cinayeti aydınlattı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 2004 yılında kuyuya düşerek öldüğü belirtilen Ahmet Hamdi Alasağ'ın (80) katilinin oğlu Yılgör Alasağ (70) olduğunu, 19 yıl sonra kurulan özel ekip çözdü. Babasının katili olduğunu itiraf eden Alasağ, kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken babasının artezyen kuyusuna düştüğünü söyledi.

Olay, 9 Ekim tarihinde Topraklı Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi. Öldüğünde 80 yaşında olan Ahmet Hamdi Alasağ'ın 48 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Alasağ'ın kuyuya düştüğü belirlendi. Kayıtlara da düşme nedeniyle ölüm olarak geçti. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait 'Faili Meçhul' 'Kasten Öldürme' ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümleri araştırması sırasında kurulan özel ekip tarafından 2018 yılında Alasağ'ın dosyası yeniden açıldı. Yapılan soruşturmayla, kuyuda ölen Alasağ'ın yakınlarının ifadelerine tekrar başvuruldu.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin titiz soruşturması sonucunda Ahmet Hamdi Alasağ'ın şu anda 70 yaşında olan oğlu Yılgör Alasağ da gözaltına alınarak poliste sorgulandı. 2004 yılında 51 yaşlarında olan Yılgör Alasağ; babasının kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken kendisinin kenara çekildiğini ve babasının dengesini kaybederek kuyuya düştüğünü itiraf etti. Baba katili Alasağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan Cinayet Büro ekiplerinin 2 yılda 6'ıncı faali meçhul cinayeti aydınlattığı öğrenildi.