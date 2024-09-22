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TEM Otoyolu'nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu

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Sultangazi'de bir kadın, elinde bavuluyla TEM Otoyolu'nda yürümeye başladı. Yoğun trafiğe aldırış etmeyen bu kadın, hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Bazı sürücüler korna çalarak kadını uyardı, ancak kadın yoluna devam etti ve yol ayrımına kadar yürüdü. O anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaydedildi. Elinde bavul olan bir kadın, otoyolun ortasında yürümeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara da aldırış etmedi.

KENDİNİ VE SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Kadın, hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı. Elindeki bavulla otoyolun ortasında uzun süre ilerleyen kadını bazı araç sürücüleri korna çalarak uyarsa da o yoluna devam etti. Ölüme meydan okuyan kadın, yol ayrımına kadar otoyolda yürüdü ve ardından gözden kayboldu.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

O anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Otoyolda yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulan bir kamyon şoförü ise, aracını yol kenarına park ederek bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün, "Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla, kenara çekil!" sözleri duyuluyor.

TEM Otoyolu'nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultangazi Sultangazi Güvenlik 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (2)

Dağıstan:

Eğitim şart...

3
0
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Hakan Kara:

neye kime kızdı kim bilir yadirgamamak lazım

2
0
yanıtYanıtla
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