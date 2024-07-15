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İstanbul'da büyük panik! Yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarları yıkıldı

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Sultangazi'de bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla sokak ise toz bulutları ile doldu. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbul Sultangazi'de bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki binanın da duvarları yıkıldı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri can havliyle kendini dışarı attı.

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

YIKIM SIRASINDA BİTİŞİKTEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ

Olay öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkılmaya başlandı. Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü.

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

BİNANIN DUVARI YIKILDI

Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğlalarla dolarken, tuğla parçaları dairelerin içine girerken eşyalar zarar gördü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölge önlem alarak inceleme yaptı.

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hacer Kalkan Bayram:

Ne zaman değişecek bu düzen Allaha emanet yaşıyorlar bu ülkede

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