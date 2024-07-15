İstanbul'da büyük panik! Yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarları yıkıldı
Sultangazi'de bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla sokak ise toz bulutları ile doldu. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İstanbul Sultangazi'de bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki binanın da duvarları yıkıldı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri can havliyle kendini dışarı attı.
YIKIM SIRASINDA BİTİŞİKTEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ
Olay öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkılmaya başlandı. Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü.
BİNANIN DUVARI YIKILDI
Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğlalarla dolarken, tuğla parçaları dairelerin içine girerken eşyalar zarar gördü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölge önlem alarak inceleme yaptı.