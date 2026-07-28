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Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildi

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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Sürücünün yaralanmadığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyonun dorsesindeki toprak yola saçılırken, araçta hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Devrilen aracın kaldırılması ve yola saçılan hafriyat atıklarının temizlenmesi için çalışma başlatılırken, kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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