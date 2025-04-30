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Sultangazi'de Tabela Montajı Yapan İşçi Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Tabela Montajı Yapan İşçi Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Sultangazi'de tabela montajı sırasında aşırı rüzgar nedeniyle düşen işçi Özcan Palabıyık, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Sultangazi'de kamyonet üzerinde tabela montajı yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabelacıda çalışan Özcan Palabıyık (58), tabela montaj sırasında aşırı rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonucu kafası yere çarpan işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Palabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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