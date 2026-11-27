Sultangazi'de müşteri gibi girdiği dükkanda, beğendiği telefona ekran koruyucu ve kılıf taktırdıktan sonra iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp cihazı çalarak kaçan şahsın hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir telefon mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi iş yerine giren bir şahıs, vitrindeki en pahalı telefonu beğendi. Telefona ekran koruyucu ve kılıf taktıran şahıs, ödemeyi banka hesabına göndereceğini söyleyerek iş yeri sahibinden IBAN numarasını istedi. Bu sırada telefonu çalan iş yeri sahibi, görüşme yapmak için kısa süreliğine şahsın yanından ayrıldı. İş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, telefonu alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Arkama döndüğümde şahıs ortada yoktu"

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Murat Yusuf, "Dün bir şahıs içeri girdi, telefon almak istedi. Vitrine baktı, en iyi ve en pahalı cihazı beğendi. Kırılmaz cam ve kılıf istedi, onları da taktık. Ödeme yapmak için benden IBAN istedi, ben de verdim. O esnada telefonum çaldı. Telefon görüşmesi yaptım. Arkama döndüğümde şahıs ortada yoktu. Telefonu alıp kaçmış maalesef. Yaklaşık 25 bin lira civarında zararımız var. Kamera kayıtlarımız mevcut. Diğer esnaflara da söylüyorum, dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların da başına gelmesin. Allah kimseye bunu yaşatmasın" dedi.

"O anlar kamerada"

Müşteri kılığında mağazaya giren kişi, ödemeyi hesaba göndereceği yalanıyla iş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın telefonu aldıktan sonra iş olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı