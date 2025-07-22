Önce kovaladı sonra bıçakladı: 1 ölü

Önce kovaladı sonra bıçakladı: 1 ölü
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Önce kovaladı sonra bıçakladı: 1 ölü
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Sultangazi'de sokakta yürüyen V.K. (21) isimli genç, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kovalandıktan sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan V.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen V.K., henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından önce kovalandı sonra da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası V.K. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıda ağır yaralanan V.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. V.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa
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