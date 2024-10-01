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Sultangazi'de Sokak Ortasında Dehşet: Yerde Yatan Kişiyi Tekme Tokat Dövdü

Sultangazi'de Sokak Ortasında Dehşet: Yerde Yatan Kişiyi Tekme Tokat Dövdü
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İstanbul Sultangazi'de bir kişi, bilinmeyen bir sebeple sokakta yatan bir adamı defalarca yumruklayıp tekmeledi. Dehşet verici anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de bir kişi, yerde yatan kişiyi tekme tokat dövdü. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Sultangazi'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi yaşanan dehşet verici olayda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yüz üstü yatan şahsı defalarca yumrukladı. Hırsını alamayan saldırgan son olarak ise yerde hareketsiz halde yatan şahısın kafasına ve göğsüne tekme atarak olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Şiddet Tokat

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