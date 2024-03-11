İlk teravih için camiye giden adam hayatını kaybetti

Sultangazi'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye giden 64 yaşındaki bir kişi, namaza başlamadan kalp krizi geçirdi. Olay sonrası sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı kişi tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NAMAZ KILMAYA HAZIRLANIRKEN YERE YIĞILDI

Dün akşam saat 20.30 sıralarında teravih namazı öncesi Uğurmumcu Mahallesi'nde bulunan Sultançiftliği merkez camiinde yaşanan olayda Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye giden 64 yaşındaki Ömer Başar, namaza hazırlandığı esnada bir anda yere yığıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi cami içinde yaptı. Ardından Başar, ambulansa alındı. Başar'a bir süre daha kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan Başar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.