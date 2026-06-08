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Aracın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

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İstanbul Sultangazi'de patenli bir genç, dörtlülerini yakarak ilerleyen otomobilin arkasına tutunarak trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dörtlülerini yakarak ilerleyen otomobilin arkasına tutunan patenli bir gencin trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenleriyle trafiğe çıkan genç, seyir halindeki araçların arasına tutunarak ilerledi. Zaman zaman zikzak çizerek tehlikeli hareketler yapan genç, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı. Tepki çeken anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakarak yavaş şekilde ilerlediği ve patenli gence eşlik ettiği görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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