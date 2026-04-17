Sultangazi'de bir şahıs iş yerinin tuvaletinde yaşamına son verdi

Sultangazi'de oto tamirhanesinde çalışan bir şahıs, iş yerinin tuvaletinde yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa G. (39), çalıştığı iş yerinin tuvaletinde silahla kafasına ateş etti. Silah sesini duyan iş arkadaşları tuvalete girdiklerinde Mustafa G.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma başlattı. Mustafa G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı